Jugendzentrum Che, Gelsenkirchen
"Was ist Sozialismus?" mit Lisa Gärtner
Man hört viel Schlechtes über den Sozialismus oder Kommunismus, aber auch viel Gutes – aber was stimmt davon wirklich?
Vom Jugendverband REBELL
Wir schauen uns die Sache genauer an und liefern fünf starke Argumente dafür, warum die alten Vorurteile nicht ziehen. Komm vorbei und diskutier mit! Alle Infos auf einen Blick:
Wann, wo und wer?
Wann: Samstag, 4. April, um 18 Uhr. Wo: Jugendzentrum Che an der Rennbahn 2, Gelsenkirchen.Wer: Mit Lisa Gärtner (Jugendpolitische Sprecherin der MLPD). Eintritt: 3 Euro (für alle mit wenig Geld nur 1 Euro)
Danach wird gefeiert!
Ab 20 Uhr geht es direkt weiter mit der REBELL-Party. Musik, gute Stimmung, Drinks und Essen. Wir freuen uns auf Dich!