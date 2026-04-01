"Wein ist Kunst in Flaschen!“

Alle Winzer, die uns seit Jahren beliefern, folgen in gewisser Weise diesem Anspruch. Sie haben sich alle als Familienbetriebe, als kleinere oder mittelgroße Weinbaubetriebe, teilweise auch im Nebenerwerb, dem Weinbau verschrieben. Verschrieben im wahrsten Sinne des Wortes, um die Kultur der Weinrebe und des damit verbundenen Lebens und Arbeitens der Menschen zu erhalten und zu pflegen.



People to People leistet zusammen mit seinen Agenturen mit dem Weinverkauf zum gegenseitigen Nutzen einen kleinen Beitrag zur Unterstützung der Winzer. Sie sind momentan von einer der größten Preiskrisen im Weinbau seit Jahren betroffen. Die Preise für die Winzer liegen weit unter den Produktionskosten, sofern sie zum Verkauf an den Handel gezwungen sind. Zur Unterstützung der Winzer und der Arbeit von People to People bieten wir folgende Osterangebote an und bitten um rege Nachfrage:

Karl Marx Wein vom Weingut Winkler, Württemberg:

Eine Cuvée aus den Sorten Merlot, Regent und Lemberger; kräftig in Geschmack und Farbe, fruchtig mit leichtem Aroma aus schwarzer Johannisbeere, 12,5 Prozent Alkohol; passend zu dunklem Osterbraten. Einzelflasche für nur 7 Euro (bei sechs oder zwölf Flaschen Rabatt von 5 oder 10 Prozent) zzgl. Versandkosten.

Bio-Riesling vom Weingut Bürgermeister Adam Schmitt:

Ein weicher, saftiger Riesling, spontan vergoren, unfiltriert und mit wenig Sulfid. Aromen von Apfel und Grapefruit. 11,5 Prozent Alkohol, Jahrgang 2023; ein sehr bekömmlicher, süffiger Wein, passend zu hellem Fleisch, Gemüseeintöpfen, auch zu Spargel; Einzelflasche für nur 7 Euro (bei sechs oder zwölf Flaschen Rabatt von 5 oder 10 Prozent) zzgl. Versandkosten.

Aber das war natürlich nicht alles - Weitere Weine aus dem Angebot von Poeple to People findet man hier.

Zu bestellen unter: Bestellung@people-to-people.de

Oder erhältlich im:

People-to-People-Laden,

Hauptstr. 40,

45879 Gelsenkirchen.

Montag bis Donnerstag: 10 bis 17 Uhr.

Samstag: 10 Uhr bis 14 Uhr.