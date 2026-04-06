Zahlreiche Glaubensgemeinschaften wenden sich gegen den Irankrieg

Sehr geehrte Mitglieder des Kongresses, wir, die unterzeichnenden Glaubensgemeinschaften, wenden uns an Sie, um Sie dringend aufzufordern, sich gegen den gemeldeten Gesetzentwurf über zusätzliche Militärmittel auszusprechen, der 50 Milliarden Dollar oder mehr für den Krieg gegen den Iran bereitstellen könnte.

Als Glaubensgemeinschaften sind wir dazu berufen, Friedensstifter zu sein, und wir können keine Investitionen in einen Angriffskrieg unterstützen, der sowohl illegal als auch rücksichtslos ist. Anstatt Milliarden in weitere Bomben zu investieren, fordern wir Sie dringend auf, Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Krieg, der unschuldige Menschen – sowohl iranische Zivilisten als auch US-Soldaten – in Gefahr bringt, unverzüglich zu beenden. Wir bekräftigen unsere Präferenz für Diplomatie und unterstützen die Bereitstellung von Mitteln zur Unterstützung der erschreckend hohen Zahl von Vertriebenen, die Opfer des Krieges sind.

[Ersten] Berichten zufolge wurden bereits über 1.200 Iraner getötet, darunter mehr als 170 Kinder, die am ersten Tag des Krieges bei der Bombardierung einer Schule ums Leben kamen. Sechs US-Soldaten haben ebenfalls ihr Leben verloren. Wenn dieser Krieg weitergeht, werden diese Zahlen exponentiell steigen. ...

In den letzten 25 Jahren haben wir in Afghanistan, im Irak, in Libyen und anderswo gesehen, welche Kosten Kriege mit sich bringen, wenn Länder und Familien zerstört werden. Wir wissen, dass Kriege zum Regimewechsel keinen Frieden und keine Stabilität bringen. Sie führen nicht zur Abrüstung. Sie schützen die Menschenrechte nicht. Sie führen nicht zu Demokratie. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dieser Krieg anders verlaufen wird. ...

Wir sind dazu berufen, uns für die Schwächsten unter uns einzusetzen und sicherzustellen, dass die Bedürfnisse jedes Einzelnen erfüllt werden – nicht nur die unserer Familie oder unserer Gemeinschaft. Dieser Aufruf gründet sich auf die Heilige Schrift, die die Nachfolger Jesu auffordert, den Frieden zu suchen und ihm nachzugehen (Psalm 34,14), das Böse mit Gutem zu überwinden (Römer 12,21), ihre Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden und nie wieder Krieg zu führen (Jesaja 2,4) sowie davon abzusehen, Ressourcen zu horten (2. Mose 16).

Zudem können wir nicht ignorieren, dass Regierungsbeamte und bestimmte Mitglieder des Kongresses diesen Konflikt zunehmend in einem islamfeindlichen Rahmen darstellen – mit einer Sprache, die an die dunkelsten Momente nach dem 11. September erinnert und unsere amerikanischen muslimischen Brüder und Schwestern in Gefahr bringt. Dies ist kein Religionskrieg und darf niemals als solcher dargestellt werden. Es ist ein politischer Konflikt, und wir müssen jeden Versuch, religiöse Unterschiede als Waffe einzusetzen, entschieden zurückweisen. ...

Auszug aus dem Kreis der unterzeichnenden Glaubensgemeinschaften