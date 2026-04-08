Al-Scharaa: Geld der Bundesregierung direkt an deutsche Monopole?

So oder so ähnlich, wie ihr das aufwerft, wurde das im Kollegenkreis auch diskutiert. Aber man kann und muss noch tiefer gehen.



Denn Al-Scharaas Regime hat das Geld sicher nicht zur freien Verfügung erhalten. Und so hatte Al-Scharaa im Anschluss an die Meetings direkt ein Treffen mit Vertretern deutscher Monopole und ein deutsch-syrischer Wirtschaftsroundtable wurde gegründet. (Mehr dazu hier.)

Er dürfte also das Geld, das er vormittags von der deutschen Regierung bekommen hat, am Nachmittag direkt an deutsche Monopole weiterleiten "für den Wiederaufbau". Staatsmonopolistischer Kapitalismus at its best.

Hier geht es zur Korrespondenz "Ich gebe Dir 200 Millionen Euro und Du nimmst 80 Prozent Deiner Landsleute zurück!"