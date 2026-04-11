Irland
Anhaltende Blockaden gegen hohe Spritpreise
Seit vier Tagen kommt es in Irland zu erheblichen Verkehrsstörungen durch langsam fahrende Konvois aus Fahrzeugen, darunter LKWs und Traktoren, aus Protest gegen die hohen Kraftstoffpreise. Irische Minister hatten am Freitag zuvor erklärt, dass kein weiteres Paket von Unterstützungsmaßnahmen angekündigt werde, bis die Kraftstoffdemonstranten ihre Blockaden im ganzen Land aufgeben würden. Die Nationale Notfallkoordinierungsgruppe (NECG), in der Regierungsstellen und staatliche Behörden zur Koordinierung von Notfallmaßnahmen zusammenarbeiten, erklärte, die Kraftstoffversorgung für Einsatzfahrzeuge, darunter Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge, stehe unter „zunehmendem Druck“. Die Regierung droht mit dem Einsatz des Militärs gegen die Blockaden.