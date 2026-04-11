Anhaltende Blockaden gegen hohe Spritpreise

Das Titelthema des nächsten Rote Fahne Magazins 9/2026, das kurz vor dem 1. Mai am 24. April erscheint, wird das "Ausbeutersystem Kapitalismus" ins Visier nehmen. Während Unternehmerverbände und Regierung über angeblich "leere Sozialkassen" und "Lifestyle"-Arbeitszeiten schwadronieren, werden selbst harmlose Forderungen wie nach einer höheren "Reichensteuer" abgeschmettert. Kritische Kräfte prangern zwar den schreienden Widerspruch zwischen sprunghaft wachsendem Reichtum, immer mehr Niedriglöhnen und Armut an. Doch nur die MLPD nennt den entscheidenden Grund offen beim Namen: die kapitalistische Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft und das staatsmonopolistische System der Umverteilung der gesamten Einkommen zugunsten der internationalen Konzerne. Durch die Umstellung auf Kriegswirtschaft zur Vorbereitung eines neuen Weltkriegs wird dies heute auf die Spitze getrieben. Warum kann die Lösung letztlich nur darin bestehen, dieses Ausbeutersystem auf revolutionärem Weg abzuschaffen? Wie wird ein sozialistisches System die gigantischen Werte sinnvoll einsetzen, die von den arbeitenden Menschen hergestellt werden? Wir freuen uns über Überlegungen, Diskussionsbeiträge und Erfahrungsberichte aus Diskussionen zu diesem Thema - bitte bis Dienstag, 14. April, an rotefahne@mlpd.de schicken!