Antifaschisten sind keine Terroristen!

„Bei Antifaschisten", heißt es da, sei "Gewalt kein Betriebsunfall, sondern Programm“. Diese Qualifizierung ist ein kläglicher Versuch, die neue antifaschistische Massenbewegung, die sich 2024/2025 in Deutschland entwickelte, in den Dreck zu ziehen.



Terror und Gewalt sind jedoch Programm bei der AfD. Ungeniert wird von Björn Höcke in seinem Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“ die Vorbereitung und Rechtfertigung einer offen terroristischen Herrschaftsform des Kapitalismus dargelegt: „Neben dem Schutz der Außengrenzen wird ein groß angelegtes Remigrationsprogramm notwendig sein. Und bei dem wird man, so fürchte ich, um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit nicht herumkommen.“ ¹

Dass das ihr Ziel ist, propagiert die AfD nicht offen. Ihre Mandatsträger treten mit Anzug und Krawatte auf, geben sich demokratisch und versuchen so, die Leute hinters Licht zu führen. Terror und Gewalt sind auch schon heute gängige Praxis in der AfD.



Stephan Ernst, der Mörder von Walter Lübcke (CDU) und Unterstützer der AfD, hat als Tatmotiv angegeben: „Das deutsche Volk solle durch Ausländer ersetzt werden … Er habe die Ausrottung des deutschen Volkes befürchtet.“ ² Das ist Originalton Höcke bei seiner Cottbusser Rede am 13. Juli 2019.



„Eine Correctiv-Recherche zeigt, dass die AfD auf allen Ebenen Mandatsträgerinnen und ‑träger duldet, die mit körperlicher, verbaler Gewalt aufgefallen sind ... 28 dieser Politikerinnen und Politiker wurden der Recherche zufolge von einem Gericht zumindest erstinstanzlich verurteilt.“⁴



Seit 1990 sind in Deutschland mindestens 224 Menschen durch rechte Gewalt ums Leben gekommen.³

Individuelle, von den Massen isolierte Gewaltakte sind abzulehnen. Die Saubermänner der AfD greifen sie begierig auf für ihre antikommunistische Hetze. Die wahren Terroristen sind die Faschisten und Imperialisten der Welt!