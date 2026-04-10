Russland

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Anzahl der Milliardäre auf Höchststand

Laut der jährlichen Milliardärs-Liste des US-Wirtschaftsmagazins FORBES ist die Anzahl russischer Milliardäre auf 155 gestiegen. Die Anzahl hat sich seit 2005 verfünffacht(!) und spiegelt den rasanten Aufstieg Russlands zu einer neuimperialistischen Macht wider. Ihr privates Gesamtvermögen wird auf knapp 700 Milliarden US-Dollar taxiert. Neue Nr. 1 ist Alexej Mordashow (37 Mrd. US$), Nr. 2 Wladimir Potanin (30 Mrd. US$) und Nr. 3 Vagit Alegperov (29 Mrd. US$).