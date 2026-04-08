Großbritannien
Assistenzärzte beginnen 6-Tage-Streik
Zehntausende Assistenzärzte in England traten am Dienstag in einen sechstägigen Streik, nachdem sie das letzte Angebot der Regierung abgelehnt hatten. Die British Medical Association erklärte, das Angebot könne die jahrelange Lohnschmelze und den Personalmangel nicht rückgängig machen. Der Streik während der Osterfeiertage soll bis zum Morgen des 13. April andauern, nachdem ein 48-Stunden-Ultimatum von Premierminister Keir Starmer ohne Einigung abgelaufen ist. Die BMA vertritt etwa 55.000 Assistenzärzte – früher als „Junior Doctors“ bekannt –, die fast die Hälfte des medizinischen Personals ausmachen. Es ist bereits der 15. Streik der Assistenzärzte seit 2023.