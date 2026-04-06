Vielen Dank allen Korrespondenten und Fotografen
Berichte und Korrespondenzen vom Ostermarsch im "Thema der Woche"
Wir bedanken uns herzlich bei allen Korrespondentinnen und Korrespondenten, Fotografinnen und Fotografen, die Berichte und Fotos von den diesjährigen Ostermarsch-Aktivitäten geschickt haben. Nicht alle Berichte finden Platz auf der Startseite. Im "Thema der Woche: Ostermarsch" kann man jedoch alle Artikel lesen. Wir streben an, bis morgen alle Berichte und Korrespondenzen, die bei uns eingehen, auf Rote Fahne News zu veröffentlichen. Im Rote-Fahne-Magazin, das am 10. April erscheint, werden auch noch weitere schöne Fotos veröffentlicht werden.