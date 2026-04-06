Leipzig
BMW will Arbeitsplätze in Lack und Montage vernichten
Wie die Geschäftsleitung den Kolleginnen und Kollegen vor kurzem mitgeteilt hat, sollen die Arbeitsplätze in der Nachtschicht im Lack und in der Montage komplett vernichtet werden. Der Grund dafür sei, dass die Auftragslage für das nächste Jahr noch schlechter sei. Das bedeutet nicht nur die Vernichtung von mindestens 1000 Arbeitsplätzen, sondern für auch Lohnverluste für die betroffenen Kolleginnen und Kollegen, wenn die Nachtschichtzuschläge wegfallen. Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz!