Brasilien
Brasilia: Indigene fordern Schutz vor Konzernen
Tausende indigene Menschen marschierten am Dienstag in Brasiliens Hauptstadt, um gegen die von großen Konzernen begangenen Verletzungen ihrer Landrechte zu protestieren, die Landwirtschafts-, Holzeinschlag- und Bergbauprojekte vorantreiben. Die Demonstration war Teil des jährlichen „Free Land“-Camps, das nun bereits zum 22. Mal stattfand. „Free Land“ ist Brasiliens größte Mobilisierung indigener Völker, bei der etwa 7.000 indigene Menschen aus 200 Gruppen aus dem ganzen Land zusammenkommen, um eine Woche lang in Brasília zu campieren und gemeinsame Forderungen durchzusetzen. Die diesjährige Versammlung findet vor dem Hintergrund zunehmender Berichte über gewalttätige Angriffe auf das Volk der Pataxo im Bundesstaat Bahia im Rahmen eines Landstreits mit Bauern sowie bedeutender Proteste in der Amazonasregion in den letzten Monaten statt.