Argentinien
Buenos Aires: Tausenden protestieren gegen "Gletschergesetz"
Tausende Menschen protestierten am Mittwoch vor dem Parlament in Buenos Aires gegen einen Gesetzentwurf von Präsident Milei, der den Bergbau in ökologisch sensiblen Gebieten mit Gletschern und Permafrost erlaubt. Die Änderung des „Gletschergesetzes“, die bereits im Februar vom Senat gebilligt worden war, wurde nun auch vom Kongress gebilligt und soll den Abbau von Metallen wie Kupfer, Lithium und Silber in den vereisten Gebieten der Anden erleichtern. Die Demonstranten hielten Transparente mit Slogans wie „Wasser ist kostbarer als Gold!“ und „Ein zerstörter Gletscher kann nicht wiederhergestellt werden!“ hoch.