Dialektik - Was ist das denn?

Eine bunte Mischung aus Arbeitern, Studenten, Schülern und Hausfrauen. Manche von uns hatten schon Dialektikkurse besucht, aber für die meisten war es das erste Mal.

Wir haben gelernt, dass Widersprüche das Arbeitsmaterial der Dialektik sind. Alles in der Natur, in der Gesellschaft und im menschlichen Denken ist widersprüchlich. Das brachte viele von uns ins Nachdenken, wo wir ja häufig damit aufwachsen, dass Widersprüche etwas sind, das man vermeiden soll. Aber: ohne Widerspruch keine Bewegung! Wir lernten die Kampagne „Eins teilt sich in zwei“ kennen, mit der im sozialistischen China Millionen die Dialektik erlernten.

Ein Beispiel blieb uns in Erinnerung: wenn man ein Ei wärmt, schlüpft ein Küken. Wenn man einen Stein wärmt, bleibt es ein warmer Stein. Wir lernten: das Ei hat Potenzial, die innere Widersprüchlichkeit der Dinge treibt die Entwicklung an.

Wir haben Begriffe wie „Materialismus“ und „Idealismus“ behandelt und warum wir Materialisten sind, obwohl dieser Begriff in der Gesellschaft oft negativ besetzt ist. Wir verstehen aber darunter, dass es eine objektive Realität unabhängig von unserem Bewusstsein gibt, die wir erkennen und verändern können. Zugleich nennen wir uns aber praktische Idealisten, weil wir für große Ideale von einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen.

In den weiteren Lektionen haben wir uns mit den drei dialektischen Bewegungsgesetzen, dem dreifachen Denken und vielem mehr befasst. Das haben wir auch immer auf aktuelle Fragen angewendet. Zum Beispiel eine antifaschistische Aktionseinheit, die Etappen im Klassenkampf, Widersprüche in der Familie, Übergänge im Leben usw.

Am Ende zogen alle eine positive Bilanz. Der Kurs ist sehr kompakt und viel Input, aber er ist ein guter Einstieg in die Erlernung der dialektischen Methode. Wir konnten viele grundsätzliche Fragen diskutieren und klären. Wir können das Genossen, Rebellen und Jugendlichen nur empfehlen!