Engagiert hat Elias, ein Organisator des Schulstreiks in Heidelberg, gesprochen: „Der Kapitalismus ist die Ursache der Kriegsgefahr... Die Jugend will kein Kanonenfutter sein… “ und mobilisierte zum Schulstreik am 8. Mai.

Auf der Zwischenkundgebung betonte W. Sanders (GEW) von der Initiative „Gewerkschaften gegen Aufrüstung und Krieg“ die Rolle der Arbeiter und der Gewerkschaften für den Friedenskampf.

Einige Redner griffen die Unterstützung der Bundesregierung für die USA bei ihrem Angriff auf den Iran an. Sie möge sich ein Beispiel an der spanischen Regierung nehmen, die den Flugraum sperrt und jegliche Unterstützung verweigert.

Die Veranstaltung dauerte von 14 – 18 Uhr mit einem Demozug mitten durch die Fußgängerzone. Liedermacher Pit und Joe aus Heilbronn belebten die Demo mit Friedensliedern zum Mitsingen und kämpferischen Parolen. Viele Passanten unterstützen den Gedanken des Aufbaus einer starken Friedensbewegung gegen Weltkriegsgefahr und Faschismus. Das unterstreicht die notwendige ständige Auseinandersetzung und neuen Ideen des Widerstands zur Gewinnung neuer Mitstreiter.