Neue Art von Märzgedenken
Duisburg: Antifaschistische Erinnerungskultur an die Jugend übergeben
Das traditionelle Märzgedenken auf dem Friedhof Alt-Walsum im Duisburger Norden war durch einige neue Seiten geprägt. Die Initiatoren legten Wert auf ein breites überparteiliches Bündnis. Deshalb wurden besonders Mitglieder der Gewerkschaften IG Metall, IGBCE, Ver.di und IGBAU geworben.
Hier einige Auszüge:
„Vorbote des Krieges ist der Faschismus. Heute ist er bereits in 14 Ländern wieder an der Macht.
Der erste Anlauf des Großkapitals zur Errichtung einer faschistischen Terrorherrschaft in Deutschland scheiterte durch eine breite Einheitsfront. Die Reaktion zog daraus die Lehre, dass ein offener Staatsstreich ungeeignet war und an der Wachsamkeit der Arbeiterklasse scheiterte. ...
Die faschistische Partei NSDAP wählte dann einen anderen schleichenden Weg unter Nutzung von Parlamenten und systematischer Demagogie. Zur Täuschung gaben sich die Hitler-Faschisten als „sozialistisch“ aus. Gleichzeitig bauten sie parallel bewaffnete Terrorbanden, die SA, gegen politische Gegner in allen Landesteilen auf. Der brutale Terror wurde systematisch gesteigert, vor allem nach der Machtergreifung, bis hin zum systematischen Genozid gegen Juden, Sinti und Roma.
Nur eine überparteiliche Einheit aller demokratischen, fortschrittlichen und linken Kräfte nach dem Vorbild von 1920 hätte das verhindert.
Die Geschichte lehrt uns, dass nur eine breite antifaschistische Einheitsfront von Religion bis Revolution der faschistischen Gefahr Einhalt gebieten kann. Das ist angesichts der heutigen Entwicklung das Gebot der Stunde. Lernen wir aus der Geschichte!
Ich schließe diese Rede mit den mahnenden Worten Martin Niemöllers ab:
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich geschwiegen,
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr,
der protestieren konnte.“
Hier gibt es die komplette Ansprache von Cheng-Wei Luong als pdf-Datei