Einladung zur Montagsdemonstration am 13. April 2026, 18 Uhr Porschekanzel:

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem noch am Dienstag der Faschist Trump im Krieg gegen den Iran gedroht hat: „Eine ganze Zivilisation wird heute Abend sterben und nie mehr wiederkommen" versucht er sich nun mit einem 14-tägigen Waffenstillstandsabkommen als Friedensbringer darzustellen. Zahlreiche Tote im Libanon durch die massiven Angriffe der israelischen Armee zeigen: ein dauerhaften Frieden ist mit diesen Faschisten nicht zu machen!

Die weltweite Gegenbewegung von Millionen Menschen gegen diese ungerechten Kriege im Nahen und Mittleren Osten hat zu einem zeitweiligen Stopp des Krieges im Iran geführt. Doch um die akute Gefahr eines III. Weltkriegs und Ausbreitung faschistischer Regimes zu bannen, ist es notwendig, den antifaschistischen und antiimperialistischen Zusammenschluss der Arbeiter und Masse der Bevölkerung weltweit im aktiven Widerstand zu einer Einheitsfront zu verstärken.

Die Folgen dieses Angriffskrieges gegen den Iran spüren wir massiv in unserem Geldbeutel. Angefangen bei den explodierenden Spritpreisen. Die Bundesregierung arbeitet weiter mit der US-Regierung zusammen und will uns noch mit ihrem Beschluss, nur mittags an den Tankstellen an den Preisen zu drehen, für dumm verkaufen. Die Gewinne der Mineralölkonzerne explodieren weiter.

Die Antwort der Bundesregierung auf die Kriegsfolgen ist, „die Wirtschaft" durch „auch schmerzhafte Reformen" in der Gesundheitsversorgung, bei Renten und Sozialleistungen zu stärken. Doch der Widerstand wächst. Wie bei den Ostermärschen, den Protesten junger Menschen gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, zunehmenden Kämpfen um Lohnforderungen und Erhalt von Arbeitsplätzen und gegen faschistische Umtriebe in Betrieben und auf der Straße.

Stärkt den aktiven Widerstand und beteiligt Euch an der Kundgebung der Montagsdemonstration mit Offenen Mikrofon auf antifaschistischer Grundlage um 18 Uhr auf der Porschekanzel.

Mit solidarischen Grüßen!

Miriam Urbat

Sprecherin Montagsdemonstration Essen