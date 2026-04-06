Ende des Bergbaus eingeleitet – Kumpel kämpfen

Im Tagebau Jilț Sud und Lupoaia des Complexul Energetic Oltenia ist laut Berichterstattung von TVRINFO am 1. April der Betrieb vollständig eingestellt worden, was das Ende einer Ära für die Region Motru bedeutet. Fast 1.500 Arbeiter wurden nach Hause geschickt. Die Entscheidung bedeutet praktisch das Ende einiger der wichtigsten Produktionsstätten. Der Niedergang des Bergbaus in Rumänien setzt sich im Mai fort, wenn über 300 Menschen ihre befristeten Arbeitsverträge verlieren. Ab dem Sommer könnte das Wärmekraftwerk Turceni ohne betriebsbereite Versorgung dastehen.



„Ab 2030 wird der Bergbau in Oltenien der Vergangenheit angehören. Den endgültigen Tiefpunkt markiert die Stilllegung des Blocks 4 des Wärmekraftwerks Turceni", so TVRINFO.

Kumpel im Schiltal schließen sich untertage ein

Einige Kumpel der Mine Lupeni im Schiltal haben sich am 1. April spontan für mehrere Stunden untertage eingeschlossen. Sie fordern, dass ihre Zeitverträge in unbefristete Verträge umgewandelt werden. Man hat ihnen versprochen, die Verträge um vier Monate zu verlängern. Die Bergarbeiter bestehen weiter auf unbefristeten Verträgen. Die Mine Lupeni soll Ende des Jahres geschlossen werden. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Sindicatului Muntele, Darius Câmpean, äußerte, dass er den Schließungstermin für unrealistisch halte. Die Kumpels beendeten vorerst ihren Protest.