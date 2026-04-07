People-to-People-Reisen
Ferienpark Plauer See
Rote Fahne News stellt in loser Folge einige der Reiseperlen von People to People aus dem aktuellen Katalog vor:
Willkommen im Ferienpark Plauer See in der Mecklenburgischen Seenplatte.
Wir liegen mitten im Landschaftsschutzgebiet, umgeben von Wald und Wasser. Wir sind umweltbewusst – weil wir uns mit der mutwilligen Zerstörung der Natur nicht abfinden. Wir sind familiär – vom barrierefreien Hotel bis zum naturnahen Camping. Wir sind weltoffen und unser Herz schlägt international.
Auf unserem Gelände gibt es einen Spielplatz, ein Fußball- und ein Beachvolleyballfeld, eine hoteleigene Strandwiese mit Badezugang und Lagerfeuerstelle, eine Bowlingbahn, einen Fitness- und Tischtennisraum mit einem Tischkicker sowie eine Dampf- und Trockensauna.
Das Haus verfügt über Stand-up-Paddles, Kanus sowie Leihfahrräder.