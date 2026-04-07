People-to-People-Reisen

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Ferienpark Plauer See

Rote Fahne News stellt in loser Folge einige der Reiseperlen von People to People aus dem aktuellen Katalog vor:

Ferienpark Plauer See
(foto: People to People)

Willkommen im Ferienpark Plauer See in der Mecklenburgischen Seenplatte. 


Wir liegen mitten im Landschaftsschutzgebiet, umgeben von Wald und Wasser. Wir sind umweltbewusst – weil wir uns mit der mutwilligen Zerstörung der Natur nicht abfinden. Wir sind familiär – vom barrierefreien Hotel bis zum naturnahen Camping. Wir sind weltoffen und unser Herz schlägt international. 

 

Auf unserem Gelände gibt es einen Spielplatz, ein Fußball- und ein Beachvolleyballfeld, eine hoteleigene Strandwiese mit Badezugang und Lagerfeuerstelle, eine Bowlingbahn, einen Fitness- und Tischtennisraum mit einem Tischkicker sowie eine Dampf- und Trockensauna. 


Das Haus verfügt über Stand-up-Paddles, Kanus sowie Leihfahrräder.

 

Das klingt gut? Hier gibt es alle Infos zum Urlaub