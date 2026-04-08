Freiburg: Es waren 500 Friedenskämpfer unterwegs

Die beiden Hauptredner glänzten durch bestechendes Fachwissen in der Rüstungsfrage. Das Thema war im Wesentlichen bestimmt durch die alte Friedensbewegung (DfG-VK). Ihre Perspektive erschöpfte sich allerdings in der Forderung „Für Verhandlungen und Deeskalation“. Als würden Waffen nur um der Waffen willen produziert werden. Das verdeckt ja völlig, dass die Aggressivität des Imperialismus gesetzmäßig Kriege um neue Märkte hervorbringt.



„Verhandlungen und Deeskalation“ sind da stumpfe Mittel, um den Frieden zu erreichen. Hierzu ist aktiver Widerstand notwendig. Auch die Rolle der faschistischen AfD blieb außen vor. Deren Migrantenhetze ist ein groß angelegter Spaltungsversuch der Gesellschaft, und der faschistische Putin wird als Rauschgoldengel verkauft.



In den Gesprächen beim Rote-Fahne-Verkauf – wir haben zehn Hefte verkauft – begegnete man vielen pazifistischen Argumenten. Aber die Diskussionen waren trotzdem davon geprägt, dass es wichtig ist, das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen, und nicht die Widersprüche. Sicher war es auch ein Mangel, dass die MLPD nicht schon im Vorfeld dem Forum signalisierte, Interesse an der Mitorganisation der Aktion zu haben.



Die Stadt war rammelvoll. Deshalb war die Demonstration viel beachtet. Von außen gab es immer wieder positive Kommentare wie „Die haben recht“ o. Ä. Einzelne Blöcke gaben mit Parolen, vor allem gegen die Wehrpflicht, der Demo einen kämpferischen Charakter. Dahingehend hätte sie noch Luft nach oben gehabt.



Überraschend unterstützte uns bei dem Einsatz ein uns bekannter Musiker von der Waterkant mit seiner Mandoline. So fanden auch Lieder der Arbeiterbewegung in die Demonstration. Besonders beliebt war „Bella Ciao“. Während der Demo nutzten wir auch eine (leider zu schwache) Lautsprecheranlage, um den Zuschauern auch einzelne Aspekte unserer Inhalte zu vermitteln.



Bei der Auswertung im Café stellten wir anschließend fest, dass etwas später noch eine eher christlich organisierte Friedensdemo stattgefunden hatte. Es ist wichtig herauszufinden, weshalb diese Gruppe nicht erreicht wurde. Zum Friedenskampf müssen von Religion bis Revolution alle zusammenstehen!