Gelsenkirchen: Irischer Abend im Bistro

Am Samstag protestierten mehr als 2.000 Menschen auf den Stufen des texanischen Kapitols, um gegen den Bau einer Grenzmauer durch den Big Bend-Nationalpark zu protestieren. Die Demonstranten hielten Schilder mit Slogans wie „No Big Bend NP Wall“, „Big Love for Big Bend“ und „No al Muro“ – spanisch für „Nein zur Mauer“ – hoch. Die Organisatoren sammelten Postkarten von den Demonstranten, um sie an Greg Abbott, den Gouverneur von Texas, zu übergeben, der sich bislang noch nicht öffentlich zu den Plänen für den Ausbau der Grenzmauer in Big Bend geäußert hat. Der Big Bend-Nationalpark ist das größte zusammenhängende Stück öffentliches Land in Texas und in der Region wegen seiner Wüstenlandschaften, des dunklen Nachthimmels, der Rafting-Möglichkeiten und der Wanderungen durch die Chisos Mountains sehr beliebt.