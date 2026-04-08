Bistro inne Mitte

Bistro inne Mitte

Gelsenkirchen: Irischer Abend im Bistro

Gelsenkirchen: Irischer Abend im Bistro
(grafik: Rote Fahne Redaktion / mit KI-Software erstellt)

Am Freitag, 10. April, findet im Bistro des Kultursaals Horster Mitte ein Irischer Abend statt – mit leckerem Essen, Getränken und Live-Musik. Das Programm beginnt ab 19.30 Uhr. Wir freuen uns auf euch.


Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr. 1, Gelsenkirchen, U-Bahnhof Schloss Horst.