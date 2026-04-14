Georg Makowski und der Spiegel „Stimmungsbarometer“

Die wollen von mir wissen, was ich so denke. Normalerweise fragt mich das keiner. Wat ich so zu den globalen Krisen, Sicherheitsbedrohungen, Rentendebatten, Klimaschutz und Handelsfragen fürne Meinung hätte. Da fällt mir schon ne Menge ein. Die wollen ein „Stimmungsbarometer Politik“ erstellen. Wenn ich dazu beitragen kann, gern. Jede Frage kann man mit Ja, Nein oder „Das möchte ich nicht beurteilen“ beantworten.

Na dann mal los. Frage eins lautet: „Befürworten Sie grundsätzlich, dass Deutschland angesichts der Drohnenvorfälle und anhaltender militärischer Spannungen an der NATO-Ostflanke die Luftverteidigung deutlich verstärkt – auch wenn das Milliarden kostet und zusätzliches Personal bindet?“ Is was dran. Schließlich hat ja Putin mit dem Überfall auf die Ukraine bewiesen, wie rabiat der ist. Und dass er nach vier Jahren Krieg nur den Osten der Ukraine besetzt hält, ist sicher so ne Art Kriegslist. So wie bei die Griechen, die sich in nem Holzpferd versteckt und so getan haben, als ob se abgehauen wärn. Mit der List will Putin sicher die wahre Stärke seiner Militärmacht für den Überfall auf Westeuropa verschleiern. Also aufgepasst. Und der längst fällige Beschluss der Bundesregierung zur massenhaften Anschaffung bewaffneter Drohnen hat ja bereits dafür gesorgt, dass die Vorfälle mit unbekannten Drohnen über sensible militärische und zivile Objekte mit einem Schlag aufgehört haben. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als JA anzukreuzen.

Bei Frage zwei will der Spiegel von mir wissen, ob ich „angesichts der langjährigen Diskussionen und gescheiterten Versuchen“ dran glaube, „dass die Zweistaatenlösung zwischen Israel und Palästina heute noch eine realistische Perspektive für Frieden bietet?“ Eine schwierige Frage, da kennt sich meine Frau besser aus. Aber brauch ich gar nicht auf sie warten, die Antwort liegt ja bei der Fragestellung schon auf der Hand. Wenn die sagen, dass das jahrelang gescheitert ist, dann is et halt so.

Jetzt zu Frage drei: „Sind Sie der Meinung, dass eine grundlegende Reform von Renten und Pensionen unausweichlich ist, auch wenn sie mit finanziellen Einbußen für viele verbunden wäre?“ Versteh ich nicht. Natürlich brauchen wir eine grundlegende Reform der Renten. Die Lotti von nebenan, hat jahrelang geputzt und weiß nicht, wie sie Monat für Monat über die Runden kommen soll. Wat soll ich jetzt ankreuzen? Ja für grundlegende Reform, damit die Lotti mehr Rente bekommt oder Nein wegen die Einbußen.

Warum muss alles so kompliziert sein. Da hab ich schon die Lust an den drei übrigen Fragen verloren. Muss der Spiegel halt ohne meine Meinung sein „Stimmungsbarometer“ erstellen. Und auf das Geschenk über 13 Ausgaben des Spiegels zu einem Sonderpreis für die Teilnahme kann ich gern verzichten. Denn meine Frau hätte sicher wieder was zu meckern. Sagt se doch immer, “der Spiegel ist nichts anderes als die BILD für Lehrers und Anwälte und so ...“

Dann kauf ich doch lieber die BILD, aber nur wegen dem Sport und dem Kreuzworträtsel.



