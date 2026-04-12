Georgien: Neue Arbeiterzeitung aus Chiatura

Damit haben sie sich ein Organ geschaffen, mit dem sie die Informationen zu den Anliegen der Arbeiter weiterverbreiten können und den Kampf um die Denkweise führen. Der Plan ist, in vielen Städten des Industrieproletariats die Zeitung zu verbreiten und die Solidarität zu organisieren. Die vier Bergarbeiterführer sind ja immer noch in Haft und brauchen weiterhin unsere Solidarität.

Der erste auswärtige Einsatz fand in Tkibuli statt, einer Bergarbeiterstadt in der Nähe. Die Kollegen am Schacht waren sehr aufgeschlossen und an der Auseinandersetzung interessiert.

Die Kumpel aus Chiatura lassen sich durch nichts kleinkriegen, weder durch die Polizei, den Staatsapparat, den Geheimdienst, noch durch die Gefangennahme der vier Streikführer und ihre ungerechte Bestrafung, die Lügen und Verleumdungen in den Medien.

Auch wenn viele Kumpel aus materieller Not eine andere Arbeit aufnehmen mussten, ist die Kampfmoral ungebrochen. Das zeigt die jetzt begonnene neue Offensive der Auseinandersetzung über die Arbeiterziele vor den Betrieben und die Großdemonstration vor der Generalstaatsanwaltschaft in Tbilisi.

Wer für den Kampf um die Befreiung der vier Bergarbeiterführer etwas spenden möchte, kann das gerne auf diesem Konto tun:

Kontoinhaber: Solidarität International e.V. (SI)

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

BIC: FFVB DEFF (Frankfurter Volksbank Rhein/Main)

Spendenstichwort: Bergarbeitersolidarität Georgien