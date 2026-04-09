+++ Am Samstag in Gelsenkirchen +++

+++ Am Samstag in Gelsenkirchen +++

Gitarreneinsteigerkurs im Jugendzentrum Ché

Gitarreneinsteigerkurs im Jugendzentrum Ché
(grafik: Rote Fahne Redaktion / mit KI-Software erstellt)

Am Samstag, 11. April, findet um 17 Uhr im Jugendzentrum Ché ein Gitarreneinsteiger-Kurs statt. Aller Anfang ist schwer – aber gemeinsam erarbeiten wir uns die Basics und mit Übung  kannst du schon bald mit wenigen Akkorden viele Songs begleiten. Wir bitten darum, möglichst eine eigene (Akustik‑)Gitarre und 2 Euro mitzubringen. Am 16. Mai und 20. Juni, jeweils 17 Uhr, sind die nächsten Kurse. 

 

Sharepic zur Werbung