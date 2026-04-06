USA
Glaubensgemeinschaften gegen Krieg
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner
Auszug aus dem Kreis der Unterzeichner
- Alliance of Baptists
- American Friends Service Committee
- Churches for Middle East Peace (CMEP)
- Church of the Brethren, Büro für Friedensförderung und Politik
- Church World Service
- Community of Christ USA Team of Apostles
- Kongregation Unserer Lieben Frau der Barmherzigkeit vom Guten Hirten, Region USA
- Fellowship of Reconciliation – USA
- Franciscan Action Network
- Friends Committee on National Legislation
- Global Ministries der Christian Church (Disciples of Christ) und der United Church of Christ
- Korea Peace Now! Grassroots Network Faith-based Caucus
- Maryknoll Office for Global Concerns
- Mennonite Central Committee U.S.
- Nationales Advocacy-Zentrum der Schwestern vom Guten Hirten
- Nationaler Rat der Kirchen
- Pax Christi USA
- Peace Catalyst International
- Presbyterianische Kirche (USA), Büro für öffentliches Zeugnis
- Union der Presentation Sisters – US-Einheit
- Quixote Center
- Schwestern der christlichen Nächstenliebe, Team für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (JPIC)
- Schwestern der Barmherzigkeit Amerikas – Team für Gerechtigkeit
- The Catholic Worker
- Die Vereinigte Methodistische Kirche