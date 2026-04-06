USA

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Glaubensgemeinschaften gegen Krieg

Unterzeichnerinnen und Unterzeichner

Auszug aus dem Kreis der Unterzeichner

  • Alliance of Baptists
  • American Friends Service Committee
  • Churches for Middle East Peace (CMEP)
  • Church of the Brethren, Büro für Friedensförderung und Politik
  • Church World Service
  • Community of Christ USA Team of Apostles
  • Kongregation Unserer Lieben Frau der Barmherzigkeit vom Guten Hirten, Region USA
  • Fellowship of Reconciliation – USA
  • Franciscan Action Network
  • Friends Committee on National Legislation
  • Global Ministries der Christian Church (Disciples of Christ) und der United Church of Christ
  • Korea Peace Now! Grassroots Network Faith-based Caucus
  • Maryknoll Office for Global Concerns
  • Mennonite Central Committee U.S.
  • Nationales Advocacy-Zentrum der Schwestern vom Guten Hirten
  • Nationaler Rat der Kirchen
  • Pax Christi USA
  • Peace Catalyst International
  • Presbyterianische Kirche (USA), Büro für öffentliches Zeugnis
  • Union der Presentation Sisters – US-Einheit
  • Quixote Center
  • Schwestern der christlichen Nächstenliebe, Team für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (JPIC)
  • Schwestern der Barmherzigkeit Amerikas – Team für Gerechtigkeit
  • The Catholic Worker
  • Die Vereinigte Methodistische Kirche