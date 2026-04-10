Indien
Gurugram: Tausende Industriearbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen
Tausende Leiharbeiter von mehr als einem halben Dutzend Unternehmen vor allem aus dem Automobil- und Textilbereich im IMT (Industrial Model Township) Manesar im indischen Bundesstaat Haryana traten am Mittwoch in den Streik. Sie fordern eine Lohnerhöhung sowie bessere Arbeitsbedingungen. Der Protest folgt auf Arbeitsunruhen bei Honda Scooter und Motorcycle India Private Limited, woraufhin sich Leiharbeiter mehrerer Unternehmen dem Streik anschlossen. Rund 7.000 Leiharbeiter versammelten sich am Mittwoch vor den Fabriktoren und skandierten Parolen für bessere Löhne und verbesserte Arbeitsbedingungen. Auch eine beträchtliche Anzahl weiblicher Beschäftigter nahm an dem Protest teil. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahmen. Angesichts des wachsenden Drucks durch die Proteste kündigte die Regierung des Bundesstaates Haryana am 8. April eine Anhebung des Mindestlohns an. Arbeitervertreter erklärten jedoch, der neue Mindestlohn von 15.220 Rupien sei nach wie vor unzureichend und gehe nicht auf andere zentrale Forderungen ein, die während des Streiks gestellt worden seien. Die Proteste halten an.