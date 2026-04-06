Heilbronn: Immer wieder sonntags: Warm-up zum Pfingstjugendtreffen

Bis Pfingsten treffen wir uns alle zwei Wochen sonntags „mit Kind und Kegel“ um 15 Uhr im Wertwiesenpark. Gemeinsames Singen, Training für die „Spiele ohne Grenzen“, Informationen zum Programm des Pfingstjugendtreffens sowie die Organisierung und solidarische Finanzierung der Anreise stehen auf dem Programm.

Nach der Begrüßung gab der REBELL einen Überblick über das selbstorganisierte und selbstfinanzierte Festival. Beim Lied „Lebe Palästina“ kam Bewegung in die Gruppe, die neben uns auf der Wiese einen Geburtstag feierte. Es stellte sich heraus, dass sie selbst aus Palästina stammen.



Sie sangen das Lied mit und freuten sich über Informationen aus erster Hand zur internationalen Solidarität. Wir sangen dem Geburtstagskind ein Ständchen und gingen mit einer Verabredung zum nächsten Treffen nach Hause.