USA
Independence: Arbeiter in Munitionsfabrik streiken
Am Samstag standen gewerkschaftlich organisierte Arbeiter mit Streikplakaten in der Hand vor einem Munitionswerk. Die IAM-Gewerkschaft bei Olin Winchester und im Lake City Army Ammunition Plant in Independence im US-Bundesstaat Missouri traten am Samstag um 00:01 Uhr Streik, als ihr Tarifvertrag auslief. Scott Brown von der IAM-Ortsgruppe 778 erklärte, das ihnen vorgelegte Angebot trage der aktuellen Wirtschaftslage nicht Rechnung. Derzeit streikten 1.350 Arbeiter in der Fabrik. Brown erklärte, dass längere Pflichtarbeitszeiten zu Burnout führten, was in einer solchen Fabrik gefährlich sei. „Diese Gruppe leistet jede Menge Überstunden und ist erschöpft“, sagte Brown. „Es ist gefährliche Arbeit, und wenn man das mit den langen Arbeitszeiten kombiniert – das ist wirklich eine Katastrophe.“