Independence: Arbeiter in Munitionsfabrik streiken

Zehntausende Anhänger des irakischen schiitischen Geistlichen Moqtada al-Sadr versammelten sich am Samstag in Bagdad und im ganzen Land, um Israel und die Vereinigten Staaten zu verurteilen und ein Ende des Krieges zu fordern. Die riesigen Menschenmengen versammelten sich zu einem Zeitpunkt, als der Krieg im Nahen Osten in seine sechste Woche gehen sollte. Zehntausende Männer und einige Frauen drängten sich am Samstag auf den Straßen rund um den zentralen Tahrir-Platz in Bagdad, schwenkten die Nationalflagge und skandierten: „Nein, nein zu Israel“ und „Nein, nein zu Amerika“. Der Irak wurde unfreiwillig in den Konflikt hineingezogen, wobei sowohl US-Anlagen auf seinem Staatsgebiet als auch pro-iranische Gruppen im Land angegriffen wurden.