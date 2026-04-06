Es gibt erfreuliche Neuigkeiten: Isabella Paape wiedergewählt – mehr Sitze gewonnen!

Die Betriebsratswahlen bringen für die gekündigte Betriebsrätin Isabella (Isa) Paape ein erfreuliches Ergebnis. Mit einem Stimmenzuwachs von über 30 Prozent wird ihre Liste „Gemeinsam AKTIV!" künftig drei Sitze im Betriebsrat einnehmen, bisher waren es zwei. Isa ist als Listenführerin wiedergewählt, bleibt aber wegen des bestehenden Hausverbots bis zur Entscheidung über ihre Kündigungsschutzklage an der Amtsausübung gehindert.

„Die fristlose Kündigung ohne Angabe von Gründen, das Hausverbot und die Untersagung der digitalen Kommunikation haben diesen Wahlkampf für mich und meine Liste unendlich schwierig gemacht. Nach vier Jahren engagierter Betriebsratsarbeit haben wir nicht klein beigegeben. Ein starkes Team und einfallsreiche Aktionen haben sicher mit zu diesem Erfolg beigetragen. Ich danke unseren Wählerinnen und Wählern für den klaren Handlungsauftrag“, so Isabella Paape nach Bekanntgabe des Ergebnisses.

Die Verhandlung der Kündigungsschutzklage findet am 16. April, um 9.30 Uhr im Arbeitsgericht Nürnberg, Roonstraße 20, Sitzungssaal 315, statt. Die Sitzung ist öffentlich.

Betriebsrätin Isabella Paape ist überzeugt, dass die Kündigung nicht gerechtfertigt ist und auch vor Gericht keinen Bestand haben wird. „Die Beschäftigten bei Siemens Energy in Erlangen haben mir und meinem Listen-Team mit der Wahl einen Auftrag erteilt. Ich werde an meinen Arbeitsplatz zurückkehren, und ich will meine Tätigkeit als Betriebsrätin wieder aufnehmen."

Diesen wichtigen Etappensieg verdanken wir nicht zuletzt auch allen, die unsere Petition unterstützen. Dafür herzlichen Dank!



Die Petition läuft demnächst planmäßig am 10. April aus. Wir werden Eure Unterschriften den Adressaten im Vorstand von Siemens Energy übergeben.

Hier geht es zur Petition.