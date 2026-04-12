Kommunistische Partei Paraguay: Die Menschen schätzen unsere Lesekreise und gemeinsame Praxis

Sie durchdringt seit jeher ihre Arbeit unter den Arbeitern, Bauern und den Massen mit einer intensiven theoretischen Arbeit, gibt Bücher und Zeitschriften zu aktuellen Entwicklungen unter Anwendung des Marxismus-Leninismus heraus. So erkannte und kritisierte sie früh den revisionistischen Verrat am Sozialismus in der Sowjetunion ausgehend von der Führung der KPdSU nach 1956 und führt bis heute einen aktiven Kampf gegen revisionistische Verfälschungen. Die Genossen berichten über die Bedeutung von Lesekreisen in Verbindung mit praktischer Lebenshilfe unter den Menschen:

"Vor ein paar Monaten waren wir bei einer Gruppe (…) in einem Ort fernab der Städte, wohin die Mehrheit vom Großgrundbesitz getrieben wurde – größtenteils unter dem Pachtsystem für die großen Sojaplantagen im wesentlichen vom brasilianischen Imperialismus. Bei diesem Anlass wurden unsere Bücher und Publikationen zu verschiedenen Themen ausgehändigt und verkauft, so wie wir es in verschiedenen Teilen des Landes tun (…). Es gab Fragen aller Art: aktuelle, historische und auch naturwissenschaftlicher Art.

Das unmittelbare Ergebnis war die Verpflichtung, zwei oder mehr Studienkreise zu bilden. Bisher funktionieren diese Kreise, die von Personen mit einem bestimmten Niveau geleitet werden, und finden in variablen Zeiträumen zwischen 15 und 30 Tagen statt. Der für diese Region ausgebildete Lehrer berichtet, dass die Besuche und eine gewisse Nachbereitung von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen geschätzt werden. Außer den Themen, die sie betreffen, auch wegen der Diskussion gegen den revisionistischen Reformismus und zur internationalen aktuellen Situation (…), die in unseren Zeitungen dargelegt werden. Die Leute verstehen somit besser, was das bedeutet, und bitten um mehr Exemplare.

Vor ein paar Tagen begannen wir an zwei „sumpfigen Orten", die überflutet werden, in der Nähe von Asunción mit einem Lesekreis, an dem viele Fabrikarbeiter teilnehmen. Zum Teil gelang dies, weil wir persönlich helfen, erhöhte Holzhäuser (Pfahlbauten) gegen die Überschwemmungen zu errichten. Es sind schwierige Arbeiten, die Menschen sind sehr beschäftigt, die Armut ist extrem und sie haben Angst, ihre Jobs zu verlieren. Es gibt andere Beispiele an abgelegenen Orten. Noch ist es jedoch eine Arbeit, die gerade anfängt, sich zu festigen; zum größten Teil dank unserer Publikationen, die kostenlos abgegeben werden und durch die Anstrengung, den Menschen bei ihren Forderungen auch praktisch zu helfen."