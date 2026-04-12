Leserbriefe zum Artikel "Es knirscht im Koalitionsgebälk"

Eine Leserin aus Frankreich schreibt: "Nur kurz zu eurem Artikel von gestern: Man braucht nicht bis Sri Lanka zu blicken, wenn es um Aufstände gegen Spritpreiserhöhung geht. 2018 und 2019 gab es in Frankreich die kämpferische Bewegung der Gelbwesten gegen die Spritpreiserhöhung durch die Ankündigung einer CO 2 -Steuer. Ihr Kampf hat diese Preiserhöhung verhindert. Damals hatten die Gelbwesten ein ganzes Programm gegen die volksfeindliche Politik der Macron-Regierung aufgestellt. Heute erinnern viele sich daran und sind erneut für Kämpfe in diesem Sinne."