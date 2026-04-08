Neuer Kriegsherd Somalia?

Obwohl es noch kein offizielles Abkommen über einen israelischen Militärstützpunkt in Somaliland gibt, erklärte der Minister im Präsidialamt von Somaliland, es werde eine "strategische Sicherheitsbeziehung" mit Israel aufgebaut. Und alles deutet darauf hin, dass das die Erlaubnis für Israel bedeutet, direkt am Horn von Afrika auf afrikanischem Territorium am Zugang zum Suezkanal einen Militärstützpunkt zu installieren.

Das beschwört einen weiteren zukünftigen Kriegsherd herauf:

Die Zentralregierung von Somalia erkennt Somaliland nicht als eigenständigen Staat an und verurteilt genauso wie die Afrikanische Union und mehrere afrikanische Staaten die Vorgänge in Somaliland. Mit der Regierung Somalias wiederum sind China und die Türkei eng verbunden. Die USA dagegen dringen immer wieder mit Drohnen und Flugzeugen in den Luftraum von Somalia ein.



In Gesamtsomalia droht nach Meldungen internationaler Hilfsorganisationen bei großen Teilen der Bevölkerung Hunger und weitere Verelendung. Es gibt große Fluchtbewegungen u. a. in Richtung Kenia im Süden.