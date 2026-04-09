Polizeiübung zur "Aufstandsbekämpfung" in Munster, Niedersachsen

Dabei trainieren Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizeien des sogenannten Nordverbundes (Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) gemeinsam mit der Bundespolizei den "Ernstfall".

Ziel ist die "Optimierung der Zusammenarbeit bei komplexen Großlagen und die Prüfung der länderübergreifenden Abstimmung". Es ist die bisher größte Übung dieser Art.

Geübt werden taktische Maßnahmen der Bereitschaftspolizei, um die Reaktionsfähigkeit bei "größeren Sicherheitsstörungen oder Katastrophenfällen“ sicherzustellen. Dass dazu auch Einsätze gegen die Bevölkerung zählen können, sollte an dieser Stelle durchaus erwähnt werden.

Zuvor gab es im Frühjahr 2026 bereits eine aus ihrer Sicht positive Bilanz der Polizei Niedersachsen zur Begleitung einer großen NATO-Übung, bei der ebenfalls zahlreiche Kräfte zur Absicherung von Militärtransporten im Einsatz waren. Die Vorbereitung des Dritten Weltkriegs und die dazugehörende Faschisierung des Staatsapparats zur Repression nach innen gehen Hand in Hand.

Die länderübergreifende Großübung in Munster dient primär der Erprobung der Zusammenarbeit innerhalb des Nordverbundes der Bereitschaftspolizeien. Die rund 2.000 Einsatzkräfte trainieren das "geschlossene Vorgehen bei komplexen Sicherheitslagen, wie sie bei Großdemonstrationen oder schweren Ausschreitungen" vorkommen können – oder bei anschwellenden Massenprotesten gegen die Weltkriegsgefahr und die imperialistische Bundesregierung.“

"Zusammenarbeit mit Spezialkräften": In die Szenarien werden oft technische Einheiten (z. B. Wasserwerfer- und Barrierenstaffeln) sowie teilweise Diensthundführer integriert. Hinter der Übung steht das Konzept des Nordverbundes, das eine gegenseitige Unterstützung der norddeutschen Länder bei polizeilichen Großeinsätzen vorsieht.

Zuvor fanden in der Region militärische Bewegungen im Rahmen der NATO-Großübung „Steadfast Dart 26“ statt. Hier wurde das Vorgehen von NATO-Kräften und deutscher Polizei geübt – vor dem Hintergrund der Krisen des sterbenden Imperialismus.

Erst im vergangenen Monat fand die GETEX 2026 (Gemeinsame Terrorismusabwehr-Exercise) statt. Das ist Deutschlands größte länderübergreifende Übung zur "Terrorabwehr", bei der die Bundeswehr die Polizeibehörden im Rahmen der Amtshilfe unterstützt. Die Übung fand schwerpunktmäßig vom 16. bis 19. März 2026 unter der Leitung von Schleswig-Holstein statt, wobei auch Hamburg und andere Bundesländer intensiv beteiligt waren.



Nein zur zunehmenden Faschisierung des Staatsapparats!

Gegen die Zusammenarbeit von Militär und Polizei im Innern!

Nein zur wachsenden Weltkriegsgefahr und zur akuten Gefahr des Faschismus!

Für den echten Sozialismus!