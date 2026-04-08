Kanada
Quebec: Lagerarbeiter von Metro streiken
550 Beschäftigte in den Lager-, Transport- und Verwaltungsbereichen der Lebensmittelkette Metro in Quebec streiken seit zwei Wochen. Sie fordern eine deutliche Lohnerhöhung und Schutzmaßnahmen gegen die Auslagerungspraktiken des Unternehmens. Die Beschäftigten, von denen viele im riesigen Obst- und Gemüseverteilzentrum von Metro in Laval nördlich von Montreal tätig sind, leiden massiv unter steigenden Lebenshaltungskosten. Hunderte von Lebensmittelgeschäften, die zu Metro gehören, verzeichnen bereits Engpässe bei Obst und Gemüse. Die Mitglieder der Gewerkschaft CSN hatten mit 97 Prozent für einen unbefristeten Streik gestimmt. Sie kämpfen für eine 20-prozentige Lohnerhöhung im ersten Jahr eines neuen Tarifvertrags, gefolgt von jeweils fünf Prozent in den beiden darauf folgenden Jahren.