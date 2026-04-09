Saarbrücken: Ostermarsch und Solidaritätsaktion für Gaza kamen zusammen

Über 10.000 Menschen versammelten sich am Mittwoch in Vilnius, um gegen Bestrebungen zu protestieren, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk LRT politisch zu kontrollieren. „Sie wollen kontrollieren, was man sieht und hört. Und wenn man das laut ausspricht, wird es wirklich beängstigend. Experten haben bereits deutlich gemacht, dass dieses Gesetz als Zensur angesehen werden könnte, was laut Verfassung verboten ist“, sagte Birutė Davidonytė, Vorsitzende des Berufsverbands der Journalisten (ŽPA), der den Protest organisiert hatte. Versuche von Abgeordneten der sozialdemokratisch geführten Regierungskoalition, im vergangenen Jahr Gesetzesänderungen im Eilverfahren durchzusetzen, hatten im Dezember letzten Jahres mehrere Kundgebungen vor dem Parlament ausgelöst. An der größten Demonstration nahmen mehr als 10.000 Menschen teil, was sie zu einer der größten Protestaktionen der letzten Jahre machte. Auch bei der Demonstration am Mittwoch versammelte sich nach Schätzungen der Polizei eine ähnliche Anzahl von Menschen.