Ostermarsch
Saarbrücken: Ostermarsch und Solidaritätsaktion für Gaza kamen zusammen
Cirka 500 Leute beteiligten sich am 4. April am Ostermarsch in der Saarbrücker Innenstadt. Dort kam der Demonstrationszug an einer Soli-Aktion für Gaza vorbei. An Ort und Stelle wurde seitens der Ostermarschiererinnen und Ostermarschierer auch die Solidarität mit den vom Krieg in Gaza betroffenen Menschen ausgesprochen. Auf der Zwischenkundgebung sprach der Landesvorsitzende der Linken Saarland, Florian Spaniol. Am Schluss sprach der ehemalige Ministerpräsident des Saarlands, Reinhard Klimmt (SPD). Aktivistinnen und Aktivisten der MLPD waren ein aktiver Teil der Demonstration und verteilten das aktuelle Flugblatt des Zentralkomitees der MLPD "Nötiger denn je: Ostermärsche gegen Weltkriegsvorbereitung“.