Sindh: Massenprotest gegen Benzinpreiserhöhungen

Die Initiatoren der Demonstration "8. Mai ist Tag der Befreiung! Gegen Faschismus und Weltkrieg auf die Straße!", die am besagten Datum um 18 Uhr in NRW stattfinden wird, aktualisieren Flyer und Sharepic und haben einen eigenen Infokanal auf dem Fediverse-Netzwerk Mastodon gestartet. Für Mastodon haben sich die Initiatoren entschieden, weil so verschiedene Kräfte mitwirken können und der Kanal komplett ohne Account zugänglich ist.

Aktuelle Information gibt es also ab jetzt auf https://mastodon.de/@8mai_neinzumkrieg

Hier gibt es den Flyer zum ausdrucken und zuschneiden zwei Mal im Format A5 auf A4!

Hier gibt es den Flyer zur Verbreitung im Internet als PDF mit klickbarem Link zum Infokanal!

Sharepic für Soziale Netzwerke (einfach mit Rechtsklick herunterladen!)