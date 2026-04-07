Pakistan
Sindh: Massenprotest gegen Benzinpreiserhöhungen
Am Sonntag kam es in Karatschi, Hyderabad, Sukkur, Jacobabad und mehreren anderen Bezirken der pakistanischen Provinz Sindh zu weitreichenden Protesten und Kundgebungen, als Bürger und politische Aktivisten gegen den jüngsten drastischen Anstieg der Benzinpreise und die galoppierende Inflation auf die Straße gingen. In der Provinzhauptstadt Karachi wurde eine gemeinsame Demonstration vom pakistanischen Gewerkschaftsverband (NTUF) und dem Verband der heimarbeitenden Frauen (HBWWF) organisiert. Die Demonstranten protestierten auch gegen die "imperialistische Aggression gegen den Iran". An der Kundgebung nahmen zahlreiche Arbeiter sowie Vertreter verschiedener politischer und Menschenrechtsorganisationen teil. Die Teilnehmer trugen Plakate, auf denen sie die sofortige Abschaffung der Mineralölsteuer und eine den aktuellen Lebenshaltungskosten entsprechende Lohnerhöhung forderten