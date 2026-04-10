Songwettbewerb "Dein Lied für Gaza"

Wir freuen uns schon riesig auf das diesjährige internationale Pfingstjugendtreffen. Aktiv für eine lebenswerte Gesellschaft weltweit mit einem breiten Angebot an Sport und Kultur, das gibt es nicht oft.



Der Songcontest ist mittlerweile ein fester Bestandteil davon. Dieses Jahr läuft er unter dem Motto: "Dein Lied für Gaza". Anstatt eines Gegeneinanders stellen wir dabei das gemeinsame Anliegen in den Mittelpunkt, getreu dem Motto: Freundschaft im Wettkampf.



Der Songcontest wird vom Jugendverband REBELL vorbereitet und durchgeführt. Er lebt aber in erster Linie von den Talenten, Instrumenten und Stimmen der Teilnehmer. Wir suchen Lieder mit kämpferischem Optimismus, klarem Blick auf die Welt und in die Zukunft, sowie Lieder, die zusammenschweißen.

Gegen die ganzen Mainstream-Lieder, die auf einen selbst orientieren, einen leichten Ausweg suchen oder Egoismus und Sexismus verbreiten. Also macht mit und seid beim Songcontest dabei! Schnappt euch ein paar Freunde, eine stimmige Melodie, und legt los! Meldet euch ab jetzt an, wir freuen uns auf euch!

Teilnahmebedingungen:

Jede und jeder kann mitmachen! Zugelassen sind Einzelinterpreten und Gruppen. Es gibt keine Begrenzung beim Alter. Bei einer Gruppe sollte aber mindestens ein Jugendlicher mitmachen. Ihr könnt für eure Texte eigene Melodien schreiben oder bekannte Lieder umdichten. Die inhaltliche Leitlinie der Lieder muss dem Motto des Songcontests "Dein Lied für Gaza" entsprechen Teilnahmegebühr: Einzelperson + Duo insgesamt 5 Euro; Gruppe von drei bis sieben Personen insgesamt 10 Euro; ab acht Personen insgesamt 15 Euro. Meldet euch bis zum 17. Mai verbindlich über die E-Mail-Adresse songcontest@gmx.net an.



Die Plätze 1 bis 3 können tolle Preise gewinnen.Die Rote Fahne Redaktion unterstützt das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen. Hier geht es zur Homepage, wo unter anderem auch noch Aufgaben im Vorfeld des Treffens übernommen werden können. Macht das 22. Internationale PJT zu Eurer Sache!