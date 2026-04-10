Spendenessen der Gaza-Soli-AG war erster großer Erfolg

Vor kurzem haben wir einen ersten großen Erfolg organisiert: ein Spendenessen mit knapp über 100 Euro Spendeneinnahmen – für die selbstorganisierte Hilfe in Rojava (Medizin für Rojava) und für Al-Awda in Gaza!



Das Essen war sehr lecker, und auch spontan kamen noch einige Jugendliche dazu – schüchtern, aber interessiert.



Wir wollen aus den Schwächen in der Vorbereitung unserer ersten Veranstaltung lernen. Neben einem weiteren Spendenessen planen wir eine Veranstaltung mit dem von DHL gekündigten Christopher T. (Mehr dazu hier.) Diese organisierte Solidarität verbindet und macht uns stärker als die Imperialisten in Regierung und in den Geschäftsetagen der Monopole.