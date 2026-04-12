Sponsor werden für das Internationale Pfingstjugendtreffen!

Zum International Pfingstjugendtreffen kommen Kinder und Jugendliche, die nicht mit dem „goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen sind“.

Für Menschen, die was „übrig“ haben, gibt es immer mehrere Wege, das Geld unter die Leute zu bringen. Wir wollen euch die Entscheidung leichter machen. Wo ist das Geld besser angelegt, als bei der Masse der Jugend und der Arbeiterjugend. International und fortschrittlich für die Auseinandersetzung um die Zukunft der Jugend im echten Sozialismus bietet das Pfingstjugendtreffen ganz Besonderes und Einmaliges:

In Eigenregie und auf hohem Niveau vorbereitete Abendveranstaltungen mit spannenden Infos, Bands, Tanz und einer Menge Möglichkeiten, Neues kennen zu lernen und neue Freundschaften zu schließen.

Ein Kinderprogramm, das die Kinder nicht vor die Entscheidung stellt, bezahlen und mitmachen oder zuschauen, wird gemeinsam mit dem Jugendverband REBELL, den Rotfüchsen und Erwachsenen auf die Beine gestellt.

Spannende Spiele ohne Grenzen zum Mitfiebern – und schon vorab mitmachen bei den Trainings in der ganzen Bundesrepublik.

Workshops, Diskussionen und Informationsveranstaltungen, die Jung und Alt zusammenbringen – ein gegenseitiges Lernen.

Und nicht zu vergessen – ein reichhaltiges Angebot an internationalen Spezialitäten und Genüssen einschließlich Essensangeboten zum kleinen Preis.

Das Pfingstjugendtreffen baut auf die Einheit von Jung und Alt und fördert eine uneigennützige und auf die Zukunft ausgerichtete Kultur, die das ganze Leben umfasst.

Aber auch beim Pfingstjugendtreffen muss man Geld in die Hand nehmen, damit es gelingt. Meist kostet das „Selbstverständliche“ das meiste Geld wie der Platz, die Infrastruktur, aber auch für die Bands. Deshalb braucht es Sponsoren, die dieses tolle Event unterstützen: Überlegt, prüft selbst, werbt und fragt nach Sponsoren für das Pfingstjugendtreffen.

Was gibt es Schöneres, als sich für ein Festival und Treffen der Jugend einzusetzen, das sich nicht mit den Gegebenheiten zufrieden gibt, sondern für eine Zukunft ohne Krieg, Faschismus und Umweltzerstörung, eine Zukunft ohne Ausbeutung und Unterdrückung von Mensch und Natur steht. Die sozialistische Jugendbewegung erhält Impulse, Kraft und Klarheit, Erfahrung und Zusammenhalt mit solchen Treffen.

Packen wir’s an! Jetzt auf folgende Links klicken und direkt spenden: