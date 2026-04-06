Ukraine: Zunehmende imperialistische Ambitionen?

Russland überzieht weiterhin ukrainische Städte mit Hunderten Drohnen und Raketen, macht aber momentan kaum mehr Geländegewinne. Gleichzeitig schlägt die Ukraine mit selbst entwickelten Langstreckendrohnen zurück – gezielt gegen russische Ölraffinerien, Exportterminals und Treibstofflager. Bis zu 40 Prozent der russischen Öl-Exportkapazität waren zeitweise lahmgelegt, die Öl- und Gaseinnahmen Moskaus brachen im März um bis zu 43 Prozent ein.

Die Ukraine ist gleichzeitig zum aktiven Mitspieler in einem zweiten großen Kriegsbrandherd geworden: dem US-israelischen Krieg gegen den Iran. Durch milliardenschwere Rüstungsdeals mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten exportiert sie nun ihr Know-how in moderner imperialistischer Kriegsführung. Und durch die Entsendung von rund 200 Militärexperten in Golfstaaten und den Abschluss von 10-Jahres-Rüstungsabkommen mit Saudi-Arabien, Katar und den VAE. Kern des Geschäfts: ukrainische Counter-Drone-Technologie – günstige Interceptor-Drohnen, elektronische Kriegsführung, Software und ganze Waffensysteme gegen genau jene iranischen Shahed-Drohnen, die Russland seit 2022 massiv einsetzt.

Teure westliche Systeme wie Patriot sind gegen billige Kamikaze-Drohnen ökonomisch unsinnig. Die Ukraine liefert das, was funktioniert: kampferprobte, kostengünstige Lösungen. Im Gegenzug fließen massive Investitionen, Technologie und politische Unterstützung zurück nach Kiew.

Während Russland Iran mit Drohnenkomponenten und Aufklärung unterstützt, hilft die Ukraine der Anti-Iran-Koalition unter Führung der faschistischen USA und Israels und im Bündnis mit reaktionären bis faschistischen Golfstaaten.

Sie wird zum Zulieferer in einem größeren Machtspiel, in dem es um geopolitischen Einfluss und wirtschaftlichen Profit geht. Nimmt die Ukraine nicht zunehmend neuimperialistische Züge an?