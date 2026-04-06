Volle Solidarität mit Markus Stockert im Prozess gegen die Abmahnung

Lieber Markus!

Anlässlich des Gerichtsprozesses am 14. April haben wir auf unserem Stammtisch der MLPD am 19. März über den ganzen Vorgang Deiner Abmahnung mit Kündigungsdrohung gesprochen und darüber, dass diese Abmahnung vom Tisch muss. An unserem Stammtisch beteiligen sich auch mehrere Stahlarbeiter.

Anlass dieser Abmahnung und Drohung ist, dass Du die Rechte eines Betriebsrates wahrgenommen hast, und das bestand darin, die Kolleginnen und Kollegen über ihre Rechte zu informieren. Wenn diese sie dann wahrnehmen, machen sie dies, weil sie es richtig finden. Was sollen das denn für Rechte sein, bei denen wir erst einmal beim TKSE-Vorstand um deren Wahrnehmung anfragen sollen?

TKSE hat ja gesagt, sie „wollen ein Zeichen setzen, dass sich solche Streiks nicht wiederholen“. Selten genug, dass solche Herren in der Öffentlichkeit mal die Wahrheit sagen. Es geht also um viel mehr. Es geht grundsätzlich darum, welche Rechte die Arbeiterinnen und Arbeiter in diesem Land überhaupt haben. Deswegen darf es in dem „Rechtsstreit“ keine Kompromisse geben.

Wir stehen ganz auf Deiner Seite und wünschen Dir viel Kraft und Erfolg.

Mit solidarischen Grüßen

Stammtisch der MLPD in Salzgitter