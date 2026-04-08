Vorbereitung des 1. Mai

Es trägt den Titel „Heraus zum 1. Mai! Gegen die Kriegsbrandstifter USA, Israel, gegen alle Imperialisten und Ausbeuter!“



Das Webinar findet am Sonntag, 26. April, um 14 Uhr MEZ statt. Wir freuen uns natürlich wieder über Teilnehmer und Einleitungsbeiträge aus aller Welt, besonders auch aus den Betrieben.



Jeder spricht zu seinen Einschätzungen, aber auch zu den praktischen Vorbereitungen! Meldet euch für Einleitungsbeiträge (drei Minuten) und Beiträge für die offene Diskussion (zwei Minuten).



Für die Vorbereitung der Dolmetscher und um sie noch vor dem 1. Mai verarbeiten zu können, hätten wir sie diesmal gerne schon bis Montag, den 20. April.



Datum und Uhrzeit in eurem Land



In diesem Jahr stellt der 1. Mai besondere Herausforderungen dar für die Arbeiterklasse und die Massen der Welt im Kampf gegen Faschismus, Krieg, und Umweltzerstörung sowie verschärfte Ausbeutung, Lohnabbau, und Zerstörung erkämpfter Rechte wie in der Arbeitssicherheit.

Mit der brutalen Aggression der USA und Israels gegen den Iran haben sie einen Flächenbrand ausgelöst, der noch weiter um die Welt gehen kann. Gleichzeitig ist das nur einer von zahlreichen Kriegen und Brennpunkten auf der Welt. Wir wollen Eure Beurteilung dieser Weltlage und der Lage der Arbeiter gerne hören! Das ist sicher kontrovers, v. a. auch was die Beurteilung des Iran angeht. Aber wie immer diskutieren wir offen, streitbar und solidarisch.



Bemerkenswerte Kämpfe rund um den Globus richten sich gegen die imperialistisch / kapitalistische Politik – auch von all dem wollen wir hören! Sei es der 6. Februar mit dem länderübergreifenden Kampftag in den Häfen, 230 Millionen in Indien im Generalstreik, 3.300 Demos in den USA "No kings – no fascism"... All das ist zukunftsweisend!

Wir verbinden das Webinar auch eng mit der Praxis: Wie bereitet ihr den 1. Mai in Euren Ländern vor?



Erinnern wir uns an den peinlichen Vorgang im letzten Jahr, dass ausgerechnet das Webinar zum 1. Mai das am schlechtesten besuchte des ganzen Jahres war! Das soll sich nicht wiederholen! Lasst es uns dieses Jahr zu einem richtigen Paukenschlag machen, breit mobilisieren und dann am 1. Mai gestärkt auf die Straße gehen! Kämpferische Grüße



