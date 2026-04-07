Wilhelmshaven: Erfolgreicher Ostermarsch in der Hochburg des Militarismus

Die 70 Teilnehmer bei der Abschlusskundgebung am Ostersamstag waren vom Wunsch nach Frieden angesichts der offen zutage tretenden, immer kriegerischeren weltweiten Entwicklung beseelt, was sich im breiten Spektrum der Rednerinnen und Redner - „von Religion bis Revolution“ widerspiegelte. Dass gegenüber letztem Jahr die Teilnehmerzahl geringer war, zeigt, dass die akute Weltkriegsgefahr noch unterschätzt wird. Ein neues Element gegenüber dem vorigen Jahr war aber der junge Redner des „Komitees gegen Wehrpflicht – Schulstreik“, der den Schleier der „Friedfertigkeit“ oder „Abschreckung“ in der Politik der Bundesregierung überzeugend zerriss.

Die MLPD stellte die brutale und verlogene Kriegsführung der USA und Israels sowie die Unterstützung durch die Bundesregierung an den Pranger und warnte vor der akuten Weltkriegsgefahr, wofür es viel Beifall gab. Zu der Schlussfolgerung, dass nur durch den Sturz des Imperialismus und durch die Errichtung der vereinigten sozialistischen Staaten der Welt dauerhaft Frieden geschaffen werden kann, klatschten weniger Leute. Das muss weiter geklärt werden.

In ihrem imperialistischen Konkurrenzkampf um die Neuaufteilung der Welt halten weder die Beschwörung einer friedlichen Welt noch Hoffnungen auf ehrliche Diplomaten die Imperialisten davon ab, die Menschheit an den Abgrund zu führen. Wohl aber der aktive Widerstand der Arbeiter und der breiten Massen mit der Jugend als praktischer Avantgarde. Mit ihrer Vernichtungsschlacht werden sie zugleich ihre eigene Herrschaft dermaßen durcheinanderbringen und sie so unterhöhlen, dass sie reif werden, durch eine Revolution davongejagt zu werden.