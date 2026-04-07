Vorbereitung des Benefizkonzerts am 18. April geht in den Endspurt

In einer kurzen Vorstellungs- und Diskussionsrunde berichteten die Mitglieder jeweils über ihre aktuellen Aufgabenbereiche und den Stand ihrer bisherigen Arbeit.

Im Anschluss wurden aktuelle Themen besprochen. Unter anderem wurde der Fall der verschleppten Journalistin Eva Maria Michelmann thematisiert, die zusammen mit ihrem Kollegen Ahmed Polat in Raqqa / Nord- und Ostsyrien verschwunden ist und von der ihre Familie seit einiger Zeit nichts mehr gehört hat. (Mehr dazu hier.) Außerdem wurde ein Vorfall geschildert, bei dem ein Mitglied der AG auf der Straße von der Polizei kontrolliert und dabei körperlich festgehalten wurde. Laut Aussage der Polizei habe es sich dabei um eine Überprüfung der Personalien gehandelt.

Ein zentraler Punkt des Treffens war die weitere Planung des bevorstehenden Benefizkonzerts zur Spendensammlung. (Mehr dazu hier.) In der Gruppe wurde ein Programm erarbeitet, auf das sich schließlich alle einigen konnten. Zusätzlich wurde besprochen, welche weiteren Aktivitäten während des Konzerts stattfinden sollen, darunter unter anderem Live-Painting und das Angebot von Fingerfood.

In Bezug auf die Organisation vor Ort wurde entschieden, hauptsächlich Sitzgelegenheiten (Stühle) bereitzustellen, ergänzt durch einige wenige Tische. Auch die Verpflegung wurde konkretisiert: Mehrere Mitglieder erklärten sich bereit, Fingerfood beizusteuern.

Ein weiterer wichtiger Punkt war der Ticketverkauf. Zum aktuellen Stand wurden insgesamt 47 Tickets für das Konzert verkauft. Zum Abschluss des Treffens wurden gemeinsam zwei Lieder eingeübt, die möglicherweise beim Konzert aufgeführt werden sollen. Zudem konnten zwei Personen für die Moderation der Veranstaltung gefunden werden.



Wir befinden uns nun im Endspurt und laden alle herzlich ein, mitzumachen!