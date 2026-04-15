25. April: Sponsorenlauf im Volkspark Langendreer

Eine palästinensische Organisation (Al-Awda Health Community Association)¹ will das Al-Awda-Krankenhaus in Gaza wieder aufbauen. Dazu werden durch viele Aktionen bundesweit Spendengelder gesammelt.

In Bochum findet deshalb am 25. April ein Sponsorenlauf für die Völkerfreundschaft statt, der von den Organisationen "Palästina muss leben!" sowie der Gaza-Soli-AG des Jugendverbands REBELL durchgeführt wird.

Dabei sind im Volkspark Langendreer Laufrunden à ca. 560 m geplant. Pro Runde und Teilnehmerin bzw. Teilnehmer werden Beiträge in beliebiger Höhe erhoben und dafür Sponsoren gesucht. Jeder kann mitmachen und auch sein Tempo bestimmen! Es ist kein Wettlauf! Der Erlös geht an die Organisation Al-Awda Health Community Association. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Palästinensische Freunde steuern Spezialitäten aus ihrer Küche bei. Außerdem gibt es einen Grill sowie Kuchen und Getränke.

Gestartet wird am 25. April im Volkspark Langendreer, um 11 Uhr in der Nähe des Minigolfplatzes. Eine Anmeldung ab 10 Uhr ist erforderlich. Die Veranstalter freuen sich über zahlreiche Beteiligung in geselliger und sportlicher Runde.