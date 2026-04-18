26. April: United-Front-Webinar zur Vorbereitung des 1. Mai

Unübersehbar entwickelt sich weltweit eine antiimperialistische und antifaschistische Stimmung, entwickeln sich länderübergreifende Massenkämpfe. Die Stärkung internationaler Strukturen wie der revolutionären Weltorganisation ICOR und der United Front ist das Gebot der Stunde! Weltweite Treffen für Beratungen, Erfahrungs- und Gedankenaustausch sind bekanntlich nicht so einfach zu bewerkstelligen. Weitsichtig hat die United Front daher vor einigen Jahren das Webinar-Format zu nutzen begonnen. Vier Webinare mit bis zu 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt finden in der Regel jährlich statt. Vom Zeitpunkt her orientieren sie sich an internationalen Kampftagen wie dem 1. Mai, dem Antikriegstag, dem Umwelt- und dem Frauenkampftag.

Das nächste Webinar findet am 26. April (14 Uhr MEZ) statt und dient der Vorbereitung des 1. Mai. Es trägt den Titel „Heraus zum 1. Mai! Gegen die Kriegsbrandstifter USA, Israel, gegen alle Imperialisten und Ausbeuter!“ Wir erneuern die Einladung der Co-Präsidentinnen der United Front, Monika Gärtner-Engel und Edithluz Castro, die auf Rote Fahne News erstmals am 8. April veröffentlicht worden ist. Sie freuen sich natürlich wieder über Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Einleitungsbeiträge aus aller Welt, besonders auch aus den Betrieben. Jeder spricht zu seinen Einschätzungen, aber auch zu den praktischen Vorbereitungen! Meldet euch für Einleitungsbeiträge (drei Minuten) und Beiträge für die offene Diskussion (zwei Minuten). Für die Vorbereitung der Übersetzerinnen und Übersetzer und um sie noch vor dem 1. Mai verarbeiten zu können, sollten die Beiträge diesmal schon bis Montag, dem 20. April, eingehen - bei unitedfrontsecretariat@protonmail.com

Link zur Teilnahme



Datum und Uhrzeit in eurem Land



In diesem Jahr stellt der 1. Mai besondere Herausforderungen dar für die Arbeiterklasse und die Massen der Welt im Kampf gegen Faschismus, Krieg, und Umweltzerstörung sowie verschärfte Ausbeutung, Lohnabbau, und Zerstörung erkämpfter Rechte wie in der Arbeitssicherheit.

Mit der brutalen Aggression der USA und Israels gegen den Iran haben sie einen Flächenbrand ausgelöst, der noch weiter um die Welt gehen kann. Gleichzeitig ist das nur einer von zahlreichen Kriegen und Brennpunkten auf der Welt. Wir wollen Eure Beurteilung dieser Weltlage und der Lage der Arbeiter gerne hören! Das ist sicher kontrovers, v. a. auch was die Beurteilung des Iran angeht. Aber wie immer diskutieren wir offen, streitbar und solidarisch. Bemerkenswerte Kämpfe rund um den Globus richten sich gegen die imperialistisch / kapitalistische Politik – auch von all dem wollen wir hören! Sei es der 6. Februar mit dem länderübergreifenden Kampftag in den Häfen, 230 Millionen in Indien im Generalstreik, 3.300 Demos in den USA "No kings – no fascism"... All das ist zukunftsweisend!

Wir verbinden das Webinar auch eng mit der Praxis: Wie bereitet ihr den 1. Mai in Euren Ländern vor? Das Webinar am 26. April soll zu einem richtigen Paukenschlag werden, mobilisieren, so dass alle am 1. Mai gestärkt auf die Straße gehen!

Frank Hammer aus Detroit, Automobilarbeiter, Umweltkämpfer, Antifaschist, nimmt regelmäßig an den Webinaren der United Front teil und gewährt den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und über die Reportagen auch den Leserinnen und Lesern von Rote Fahne News wichtige Einblicke in die Entwicklung der Arbeiter- und Volkskämpfe in den USA. Jüngst hat er der United Front einen Beitrag über den No-Kings-Day und die gewerkschaftliche Vorbereitung des 1. Mai zur Verfügung gestellt. Rote Fahne News hat den Beitrag hier veröffentlicht.