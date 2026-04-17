USA: Prairieland-Prozess
Anti-ICE-Demonstranten wegen "Terrorismus" verurteilt
Wie das fortschrittliche US-amerikanische Online-Portal „Democracy Now!“ berichtet, wurden diverse Personen in Prairieland / USA verurteilt, weil sie mit einer Demonstration vor einem ICE-Gefängnis den Gefangenen zeigen wollten, dass sie nicht allein sind. Die Form des Protests mit einer "Krach"-Demo, in deren Verlauf Feuerwerk gezündet wurde, ist sicherlich diskussionswürdig, aber der Vorgang wurde jetzt seitens der faschistischen Trump-Regierung dafür hergenommen, wegen Unterstützung bzw. Mitgliedschaft in der "Antifa" einen Prozess zu führen:
"Democracy Now!" schreibt (Auszüge, eigene Übersetzung):
Ein Geschworenengericht in Texas hat acht Personen im ersten Anti-Terror-Verfahren auf Bundesebene verurteilt, seit die Trump-Regierung die „Antifa“ zur Terrororganisation erklärt hatte. Neun Angeklagte, denen vorgeworfen wurde, Mitglieder einer „Antifa-Terrorzelle“ zu sein, standen wegen Bundes- und Landesanklagen vor Gericht, darunter Aufruhr, Einsatz von Sprengstoff und versuchter Mord.
Die Anklagen ergaben sich aus ihrer Teilnahme an einer Anti-ICE-Demonstration vor dem ICE-Gefängnis in Prairieland am 4. Juli, bei der Feuerwerkskörper gezündet wurden. … Acht Demonstranten drohen nun mindestens 15 Jahre Haft. Ihre Verteidiger planen, Berufung einzulegen. „Aus meiner Sicht war das Ganze rein politisch“, sagt einer der Anwälte der Angeklagten, Xavier de Janon …