Anti-ICE-Demonstranten wegen "Terrorismus" verurteilt

"Democracy Now!" schreibt (Auszüge, eigene Übersetzung):

Ein Geschworenengericht in Texas hat acht Personen im ersten Anti-Terror-Verfahren auf Bundesebene verurteilt, seit die Trump-Regierung die „Antifa“ zur Terrororganisation erklärt hatte. Neun Angeklagte, denen vorgeworfen wurde, Mitglieder einer „Antifa-Terrorzelle“ zu sein, standen wegen Bundes- und Landesanklagen vor Gericht, darunter Aufruhr, Einsatz von Sprengstoff und versuchter Mord.



Die Anklagen ergaben sich aus ihrer Teilnahme an einer Anti-ICE-Demonstration vor dem ICE-Gefängnis in Prairieland am 4. Juli, bei der Feuerwerkskörper gezündet wurden. … Acht Demonstranten drohen nun mindestens 15 Jahre Haft. Ihre Verteidiger planen, Berufung einzulegen. „Aus meiner Sicht war das Ganze rein politisch“, sagt einer der Anwälte der Angeklagten, Xavier de Janon …

Hier gibt es die komplette Berichterstattung (Englisch)