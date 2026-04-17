Azubis, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter auf zum Pfingstjugendtreffen!

Vom 22. bis 24. Mai findet im Revierpark Nienhausen das 22. Internationale Pfingstjugendtreffen statt. Es ist überparteilich, selbstorganisiert und -finanziert. Es bringt verschiedenste Bewegungen zusammen und hat ein einzigartiges Programm: drei Tage mit Zelten, Sport, Feiern, Zukunftsdemo, Musik, Workshops und Bildung.



Es ist ein Festival der Rebellion gegen Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung und bietet vielfältige Möglichkeiten, sich zu engagieren und zu organisieren. Mit Diskussionen über die Ursachen kapitalistischer Krisen, aber auch über die gesellschaftliche Alternative des Sozialismus. Das Pfingstjugendtreffen ist eine super Gelegenheit, sich in einer Atmosphäre der Solidarität und des Optimismus darüber auszutauschen, wie unsere Gewerkschaften sich zu den Zukunftsfragen einschalten. Da darf die Gewerkschaftsjugend nicht fehlen!

Im Infopoint "Bildung und Ausbildung" organisieren wir, Gewerkschafter aus ganz Deutschland, den Austausch junger Gewerkschafter. Wir laden Euch ein: Bringt Euch ein – welche Erfahrungen habt Ihr im Kampf gegen Rassismus, Faschismus und Mobbing, zur Übernahme nach der Ausbildung, zur Verbesserung der Ausbildungsqualität und –vergütung? Wie steht ihr zum Wehrdienst? Seid kreativ, zeigt Eure Arbeit auf Stelltafeln, Transparenten, in Filmen oder im persönlichen Gespräch. Außerdem wollen wir Kinder und Jugendliche dafür begeistern, ArbeiterInnen zu werden, z. B. mit Experimenten oder handwerklichen Arbeiten. Auch die Verbesserung der Lage von Studierenden ist ein wichtiges Thema.

Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung – sei es durch persönliche Teilnahme, durch ein Grußwort bzw. einen Videogruß, Infomaterial und Merchandise, eine Geldspende und vor allem Werbung in Euren Gremien, Betrieben und Ausbildungszentren. Ihr erreicht uns über folgende Mailadresse: treff-bildung-ausbildung@gmx.de Hier gibt es alle Informationen zum Festival: pfingstjugendtreffen.de

Online-Tickets

Wie das Festivalteam mitteilte, ist der Online-Ticketshop mittlerweile geöffnet. Hier können die Tickets gekauft werden.