Bergleute marschieren nach Ankara, und die Bevölkerung ist mit dabei!

Die Arbeiter von Doruk Madencilik, die nach Ankara marschieren, stärken unterwegs die Solidarität. Bauern und Handwerker verleihen dem Kampf der Bergleute eine Stimme. Seit einer Woche sind sie gemeinsam unterwegs. Die Arbeiter sind auf ihrem Marsch nicht allein: Mit Essen, Wasser und moralischer Unterstützung durch die Bevölkerung ziehen die Bergleute weiter und fordern eine Lösung mit den Worten: „Wir kehren nicht zurück, bevor wir unsere Rechte erhalten haben.“

Am Samstagmorgen schließen wir uns den Arbeitern von Doruk Madencilik, die seit einer Woche unterwegs sind, im Dorf Başbereket an. Bis nach Ankara sind es noch 70–75 km. Wenn sie beim Verlassen des Gendarmeriegebiets und beim Betreten des Polizeigebiets nicht aufgehalten werden, werden sie am Montag im Zentrum der Hauptstadt sein. Fragt man die Arbeiter, werden sie auch bei Hindernissen diese überwinden und nach Ankara gelangen. Sie werden nicht zurückkehren, ohne ihre Rechte durchgesetzt zu haben.

Kurz hinter Başbereket, in Richtung Yenikent, gibt es einen steilen Anstieg. Ist er zu bewältigen? Natürlich ist er das, selbst mit geschwollenen Fußsohlen und Füßen, die so stark angeschwollen sind, dass sie nicht mehr in die Schuhe passen und mit den Sandalen verschmelzen. Aber es ist schwer. In einer einzigen Reihe, unter dem Schutz der Gendarmerie und ohne den Verkehr zu behindern, steigen die Arbeiter den Hügel hinauf und erreichen den Gipfel. Da kommt ein Gendarm auf sie zu. „Wir haben es geschafft!“, sagt er, „Wir haben es geschafft, wir haben das grüne Tal erreicht!“

Die Solidarität der Händler wärmt an diesem kalten Tag

Başaran Aksu, Organisationsbeauftragter der Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft, hat die Atmosphäre des Gefängnisses, aus dem er erst vor wenigen Tagen entlassen wurde, sowie die Solidarität, die er dort von den Häftlingen und den Vollzugsbeamten erfahren hat, mitgebracht. Ganz vorne in der einzigen Reihe der Arbeiter marschiert er, neben ihm der Gewerkschaftsvorsitzende Gökay Çakır und İlhan Cihaner, Mitglied des CHP-Vorstands, der zur Unterstützung gekommen ist. Ohne zu fragen: „Warum marschieren diese Menschen?“, frage ich nach der Solidarität und Unterstützung, die ich auf dem kurzen Marsch, auf dem ich sie begleitete, miterlebt habe.

„Die Gewerkschaft hat kein Geld“, sagt er. „Seit sieben Tagen werden Essen, Tee, Wasser und Regenbekleidung für über 150 Arbeiter von der Bevölkerung organisiert. Eine enorme Solidarität. In Beypazarı gab es einen riesigen Empfang und einen riesigen Abschied. Frauen, Kinder… Sie sind heute Morgen hierhergekommen. Sie sagen, sie bringen uns um 19 Uhr das Essen.“ Auf der Ebene auf dem Hügel, von wo aus die Arbeiter in das grüne Tal unten winken, fällt mir ein Paar auf, das offensichtlich nicht zur Arbeitergruppe gehört. Sie sind gekommen, um zu unterstützen. Mit allem, was sie dabei haben.

Mehmet Kıymet und seine Frau Tuğçe Kıymet, zwei Händler aus Çayırhan. Es ist offensichtlich, dass sie gläubige Menschen sind. Herr Mehmet sagt: „Ich glaube daran, dass sie in diesem Kampf den Sieg erringen werden.“ „Meine Frau und ich leisten jede erdenkliche Unterstützung. Unsere Region ist klein. Wir halten immer zusammen, wir sind wie eine Familie. So Gott will, wenn es Allah so bestimmt, stehen wir ihnen auf ihrem Weg zur Seite, möge Gott ihnen beistehen und ihnen helfen.“ Tuğçe Kıymet ist Schreibwarenhändlerin in Çayırhan. Seit vier Jahren ist sie selbstständig. „Wir verdienen unseren Lebensunterhalt mit diesen Freunden“, sagt sie.

Auch die Schreibwarenhändlerin Tuğçe führt ein Kreditbuch. Ein Buch, das uns das Herz zerreißt, wenn wir hören, dass es sogar in Schulkantinen verwendet wird. Wie könnte sie die Bergleute und ihre Kinder abweisen? Ohne auch nur einen Preis zu nennen, sagt sie zu den Kindern: „Mein Kind, nimm es mit.“

„Ich sehe die Verlegenheit in den Gesichtern dieser Menschen, wenn sie auf Kredit kaufen. Das ist diesen Menschen nicht gerecht, sie sind doch keine Bettler. Sie bekommen nicht das, was ihnen zusteht. Sie sind Opfer. Wir sind mit ihnen zusammen auch Opfer. Wir stehen immer auf der Seite der Arbeiter, der Bürger. Die Menschen haben ihre Heimat verlassen und sind in unsere Region gekommen, um hier zu arbeiten. Wir haben junge Leute, die arbeitslos sind, die eine Stelle annehmen, aber keinen Lohn bekommen. Sie können nicht heiraten, oder wenn sie heiraten, können sie ihr Kind nicht versorgen.“

Kommen wir zu dieser Frage: Warum marschieren diese Bergleute?

Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Sie bekommen ihre Löhne nicht, sie bekommen ihre Abfindungen nicht, sie werden in unbezahlten unbefristeten Urlaub versetzt und müssen sich anderswo eine neue Existenz aufbauen, ohne ihre erworbenen Rechte geltend machen zu können.

Başaran Aksu erzählt, dass die Yıldızlar Holding, zu der auch Doruk Madencilik gehört, dies zu ihrer grundlegenden Arbeitsweise gemacht hat, dass sie überall, wo sie Betriebe hat, dasselbe tut und dass sie die Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte und Löhne zu einer gängigen Praxis der Holding gemacht hat. „Sie schicken die Arbeiter in Gruppen von 300, 500 oder 700 Personen in unbezahlten Urlaub. Die Arbeiter sind verschuldet und müssen dringend und sofort arbeiten, sodass sie gezwungen sind, ihre Arbeitsrechte dort aufzugeben und sich anderen Jobs zuzuwenden. Auf diese Weise hat sich das Unternehmen von der Last der Arbeitnehmerrechte befreit.“

Sie werden nicht ohne Erfüllung ihrer Forderungen aus Ankara zurückkehren

Von den derzeit 280 Beschäftigten von Doruk Madencilik sind etwa 10 im Werk geblieben. Der Rest ist auf dem Weg nach Ankara. 150 bis 200 Menschen marschieren in einer einzigen Reihe. Auch im Namen der rund 700 Beschäftigten, die im selben Betrieb geschädigt wurden. Sie werden so lange marschieren, bis das durch Privatisierung geplünderte Unternehmen wieder verstaatlicht wird und sie alle ihre Forderungen und Ansprüche aus den vergangenen Jahren erhalten; ohne diese werden sie nicht aus Ankara zurückkehren. Sie wollen Klarheit darüber, ob der Arbeitgeber tatsächlich Verbindungen zur AKP und MHP hat; falls nicht, verlangen sie, dass die Regierung die Probleme löst. Bei früheren Gesprächen mit Regierungsvertretern hatten sie den Eindruck gewonnen, dass auch diese das Unternehmen, das sie als „schlecht“ bezeichneten, loswerden wollten. „Marschiert, aber ohne uns zu kritisieren“, hieß es.

Außerdem wäre es gut, wenn sie sich von der „Unabhängigen Bergarbeitergewerkschaft“ fernhalten würden, von der sie glauben, dass sie zu viel Ärger macht und zu weit links steht! Doch die Arbeiter haben erkannt, dass sie ihre Rechte nur erhalten können, wenn sie gemeinsam mit diesen sozialistischen Revolutionären marschieren, ganz gleich, welcher politischen Richtung sie selbst angehören.