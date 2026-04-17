Bochum: Schluss mit der Preistreiberei der Ölkonzerne!

Diese Erhöhung wird mit einem vermeintlichen Engpass dieses fossilen Energieträgers begründet. Reine Irreführung der Konzerne, denn die EU und damit auch Deutschland beziehen nur einen Bruchteil des Erdöls (ca. 6,1 Prozent ihres Bedarfs) aus dem Nahen Osten. Der wahre Grund ist, dass Erdöl jetzt zum begehrten Spekulationsobjekt geworden ist.



Bewusst nutzen die Konzerne die Abhängigkeit großer Teile der Bevölkerung vom Auto aus, um die Spritpreise auf noch nie dagewesene Höhen von über 2,55 Euro pro Liter hochzuschrauben. Die Spritpreisbremse der Bundesregierung (Tankstellen dürfen nur einmal täglich die Spritpreise um 12 Uhr erhöhen) ist ein zahnloser Tiger. Auch vorgeschlagene Optionen der Bundesregierung wie die Erhöhung der Pendlerpauschale oder die Verbilligung des Deutschlandtickets führen zu keiner Entlastung für Beschäftigte, die auf ihr Auto angewiesen sind, um zur Arbeit zu kommen.



Von einer „Übergewinnbesteuerung“ der Mineralölkonzerne will die Bundesregierung als Handlanger der Monopole nichts wissen! Durch den barbarischen Krieg im Nahen Osten werden mittelfristig alle Preise steigen und die Preissteigerung auf die Masse der Bevölkerung zugunsten der Kriegswirtschaft abgewälzt. Dagegen ist massiver Protest angesagt! Auch in den USA und in Israel wächst der Widerstand gegen die Faschisten Trump und Nethanjahu!