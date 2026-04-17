Brasilien

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Brasilia: Arbeiter fordern 5-Tage-Woche

Am Mittwoch versammelten sich Tausende Gewerkschafter und andere Aktivisten von sozialen Bewegungen in der brasilianischen Hauptstadt  zu einem "Marsch für die Arbeiterklasse". Die Hauptforderungen waren: Schluss mit der 6-Tage- Woche, 40-Stunden-Woche statt 44 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Parallel zu der Demo liefen die Vorbereitungen der Regierung von Präsident Lula da Silva, im Parlament die 5-Tage-Woche als gesetzliche Arbeitszeit  durchzusetzen.